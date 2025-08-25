صاحب مولّد في قبضة أمن الدولة!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: "تواصل المديرية مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولّدات الكهربائية لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية. وقد أوقفت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي، المواطن اللبناني (أ.ت.) في بلدة كامد اللوز، بعد التثبت من تقاضيه تسعيرة مرتفعة عن التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ودون إصدار فواتير، رغم تعهده السابق بعدم تكرار المخالفة."

وختم، "وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص."