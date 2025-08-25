living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - واشنطن بين ضبط التوتر وصوغ توازنات جديدة في المشرق

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


تبدو زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت اختباراً لنموذج أميركي يريد إدارة الاشتباك لا حسمه. الفكرة الجوهرية هي مقايضة متعددة المسارات: تهدئة مضبوطة على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية مقابل فتح ممر تفاوضي مع دمشق يخفف ضغط الجبهات المحيطة بغزة ويمنح واشنطن وقتاً لإعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية. بهذا المعنى، يتحول الملف اللبناني من ساحة ارتدادية للحرب إلى منصة هندسة أمنية متدرجة تُقاس بالمكاسب الصغيرة المتراكمة لا بالاختراقات الكبرى.

تميل إسرائيل، المثقلة بكلفة حرب طويلة، إلى “وقف نار إداري” في الشمال يثبت الردع من دون الانجرار إلى استنزاف مفتوح. لكن الترجمة العملية لأي تفاهم تصطدم مباشرة بالعقدة اللبنانية: سلاح حزب الله وما يترتب عليه داخلياً وإقليمياً. وفي المسار السوري، تعقّد هشاشة البنية الانتقالية وتعدد الوصايات الإقليمية إمكان تثبيت ترتيبات قابلة للاستمرار.

يقوم رهان واشنطن على إدارة زمنين: قصير يحصر المخاطر ويمنع الانفجار، وطويل يهيئ لبنية تطبيع أوسع. أما نجاح الرهان فمرهون بقدرتها على إلزام تل أبيب بسلال تفاهمات ملموسة، وإقناع بيروت ودمشق بمسار تدريجي يُطمئن الهواجس ولا يطيح توازنات الداخل.

ما يُبنى اليوم ليس صفقة نهائية، بل إطار لإدارة تناقضات المشرق على البارد، حيث تُقاس السياسة بقدرتها على تقليص الخسائر قبل جني الأرباح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout