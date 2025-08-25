لبنان يترقب بقلق وحذر!

A + A -

يترقب لبنان بقلق وحذر ما سيحمله الموفد الأميركي توم براك في زيارته إلى بيروت، إذ تضع السلطة السياسية الكثير من الرهانات على وضوح الموقف الإسرائيلي النهائي حيال الورقة التي سبق أن نقلت عبر القنوات الدبلوماسية.

وذكر مصدر سياسي رفيع لـ”الأنباء” الكويتية، أن “هذا الانتظار يترافق مع موجة من التسريبات الإعلامية حول نيات إسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، وهذا أمر لم تتبلغه الدولة اللبنانية رسميا حتى الآن، ما يجعل الأنظار مشدودة إلى ما سيطرحه الوسيط الأميركي وما إذا كان سينجح في إزاحة الغموض الذي يكتنف المشهد الحدودي”.

وأشار المصدر إلى أن “هذا الحراك الأميركي يأتي في لحظة دقيقة على أكثر من مستوى. فالوجود الدولي في الجنوب من خلال قوات الطوارئ يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار، وتجديد ولايتها يظل بندا محوريا في الحسابات اللبنانية، خصوصا أن إنهاء مهمتها قبل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المتبقية وعودة الأسرى واستكمال بسط الجيش سلطته حتى الحدود المعترف بها دوليا، من شأنه أن يخل بالتوازن القائم منذ سنوات ويعيد شبح المواجهة المباشرة”.