البناء: برّاك ينقل رسالة واضحة من إدارة ترامب... التفاصيل

25
AUGUST
2025
بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يُبلغ المبعوث الأميركي توم برّاك المسؤولين اللبنانيّين غداً الثلاثاء بالردّ الإسرائيلي المفصّل وسيرافقه وفدٌ أميركيٌ رفيع يضمُّ شخصياتٍ عسكرية والسيناتور البارز ليندسي غراهام المعروف بقربه الشديد من الرئيس الأميركيّ، ووفق المعلومات سيتناول برّاك وأعضاءَ الوفد المرافق الغداء إلى مائدة رئيسِ الحكومة نواف سلام الثلاثاء.


وطالب برّاك، «إسرائيل» بخفض وتيرة ضرباتها على لبنان، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وتعزيز الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وكان قد وصل إلى «إسرائيل»، أمس، وعقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث مطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بكبح الهجمات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى المفاوضات مع سورية، بحسب القناة 12 الإسرائيليّة.


وخلال اللقاءات، نقل برّاك رسالة واضحة من إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة ضبط العمليات العسكريّة في لبنان، وفتح المجال أمام الجهود السّياسيّة والأمنيّة الجارية.

 

وأشار إلى أنّ بلاده ترى أنّ على «إسرائيل» أن تبادر بخطوات متوازية مع ما اتخذته الحكومة اللبنانيّة من قرار يقضي بنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، وهي الخطوة الّتي وصفها في زيارته إلى بيروت في 18 آب بأنّها «المرحلة الأولى» على طريق تنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وفي ما يتعلّق بسورية، أوضح برّاك أنّ زيارته تأتي ضمن خطة أميركيّة أوسع تهدف إلى وضع ترتيبات أمنيّة جديدة بين «إسرائيل» ولبنان من جهة، وبين «إسرائيل» وسورية من جهة أخرى، تمهيدًا لبحث إمكانية الانتقال نحو مسار تطبيع سياسيّ وأمنيّ في المستقبل.


البناء
