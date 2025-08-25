living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 آب 2025

25
AUGUST
2025
النهار: برّاك وأورتاغوس ينقلان الرد الإسرائيلي النهائي... التمديد لليونيفيل في المحاولات الأخيرة للتسوية

 

 

 

 


الأخبار: سوريا الشرع ليست بخير
كيف وقع عسكر الجولاني في فخ السويداء؟
الأكراد اقوى من برّاك وخيبة في دمشق
متري يناقش مع وفد سوري مشروع عفو عام عن سجناء وموقوفين
برّاك يعود بردود من تل ابيب ودمشق
سوريا: إنتخابات على مقاس الشرع

 

 

 

 

الجمهورية: برّاك: لترتيبات بين إسرائيل ولبنان وسوريا
واشنطن تصرّ على "جدول زمني" لإنهاء مهام اليونيفيل

 

 

 

 


البناء: ذعر «إسرائيلي» من صاروخ يمني متعدّد الرؤوس والردّ غارات على محطة كهرباء | الشرع يمهّد لاتفاق أمني مع «إسرائيل»… وبرّاك يدعو لسورية أقل تمسكاً بالمركزية | لبنان ينتظر وصول الردّ اليوم… وتل أبيب تريد القرى الحدودية مدمّرة ومهجورة

 

 

 

 

اللواء: التمديد «لليونيفيل» يتقدَّم في مهمة براك بعد لقاء الشرع ونتنياهو
الرئيس السوري: لن نكرِّر أخطاء الاستثمار المذهبي في لبنان.. وجنبلاط في قريطم دعماً لسلام

 

 

 

 

 

?l'orient le jour: Mandat de la Finul: vers un renouvellement pour une année seulement 

 

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الاوسط السعودية: للمرة الرابعة عشرة... إسرائيل تشن ضربات انتقامية من الحوثيين
غداة صاروخ عنقودي تبنته الجماعة باتجاه تل أبيب

 

 

 


الأنباء الكويتية: اتصالات مكثفة في الأسبوع الأخير من مهلة الحكومة لقيادة الجيش لوضع خطة سحب السلاح
باراك يحمل إلى بيروت عرض «الأمر الواقع» .. وترقب للتجديد لـ«اليونيفيل»

