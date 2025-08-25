اللواء: مصدر رفيع في الخارجية الأميركية: لا يوجد تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

السؤال، الذي فرض نفسه، استباقاً قبل وصول توم براك، الذي من المفترض ان يصل اليوم الى بيروت على رأس وفد فضفاض من الشخصيات الأميركية وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس)، هل يحمل الزائر الأميركي بشائر خير للبنان، الذي ينتظر عودته بفارغ الصبر، بصرف النظر عن الموقف الأميركي «المشاغب» على التمديد «لليونيفيل»، والذي مهد بمتابعته لمورغن اورتاغوس، الذي تردد انه ستتوجه الى نيويورك لتكون قريبة من مفاوضات التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) سنة جديدة؟



ووسط تباين بين اربع دول كبرى في مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة الاميركية، حول صيغة مشروع القرار الفرنسي، وصلت معلومات الى بيروت بأن الجلسة التي كان سيعقدها مجلس الامن اليوم مرشحة للتأخير ريثما يتم تذليل الخلافات، لا سيما لجهة المطالبة بتخفيض عدد «اليونيفيل» وصولاً الى انهاء انتدابها في 26 آب 2026، وهو الامر الذي ترفضه فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الاتحادية.



وحسب مصادر دبلوماسية، تتحدث معلومات عن تأجيل التصويت ربطاً بزيارة براك وأورتاغوس، وافادت الى ان «الخلافات لم تعد محصورة بصياغة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» بل باتت مرتبطة بالمسار السياسي الموازي وبما سيحمله براك من رسائل وضمانات إلى الحكومة اللبنانية».



وأشارت المصادر إلى أن «التريث هو الخيار المفضّل حالياً وقد يُرحَّل التصويت على التمديد لـ«اليونيفيل» حتى اليوم الأخير من الدورة في 29 آب لإفساح المجال أمام مزيد من الضغوط السياسية والمداولات بين الدول وليس للتصويت».



ووفق مصدر رفيع في الخارجية الأميركية، «حتى الساعة لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل».