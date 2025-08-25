الشرق الأوسط السعودية: لبنان يترقب وصول برّاك وأورتاغوس

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: يترقّب لبنان وصول المبعوثين الأميركيين توم برّاك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، ناقلين الجواب الإسرائيلي على الردّ اللبناني على «الورقة الأميركية»، وذلك بعد لقاءات عقداها في تل أبيب مع المسؤولين هناك.

ونقل موقع «أكسيوس» عن 3 مصادر إسرائيلية وأميركية قولها إن برّاك وصل إلى إسرائيل، والتقى أمس (الأحد) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة طلب الولايات المتحدة من إسرائيل الحدّ من ضرباتها على لبنان، والمفاوضات مع سوريا، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

وأضاف الموقع أن برّاك التقى أيضاً وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

يأتي ذلك في وقت لم تصل المفاوضات بين الرئاسة اللبنانية و«حزب الله» حول سحب سلاحه إلى أي نتيجة، بحسب ما لفتت مصادر مطلعة.