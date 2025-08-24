A + A -

نشرت صفحة وينية الدولة حادثة مرعبة في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً في حي السلم تعكس حجم الفلتان الأمني، حيث أقدم شخص مجهول على إطلاق النار باتجاه سيدة كانت تقوم بنشر غسيلها من على شرفة منزلها، بعد أن تطاير رذاذ المياه عليه. الرصاص كاد أن يصيبها مباشرة، غير أنّ العناية الإلهية أنقذتها من موت محقق، فيما تركت الحادثة حالة من الذهول والاستنكار لدى الأهالي في ظل غياب واضح للإجراءات الرادعة.



وبعد نشر الفيديو على صفحة "وينيه الدولة" عاد هذا الشخص إلى المنطقة وقام بإطلاق وابل من الرصاص على المبنى مهددًا السكان بالمزيد، وحتى بإشعال النار في المبنى في حال لم يتم حذف الفيديو عن الصفحة.