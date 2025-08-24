الأنباء الكويتية: تكريس منطقة حدودية عازلة في جنوب لبنان

A + A -

الأنباء الكويتية: جولة محادثات جديدة يجريها الموفد الأميركي توماس باراك في بيروت الثلاثاء المقبل، ينقل فيها إلى المسؤولين اللبنانيين الجواب الإسرائيلي على الورقة الأميركية التي تضمنت ملاحظات لبنانية للسير بمبدأ «خطوة مقابل خطوة».

جولة يتوقع ألا تكون حاسمة، وإن كان الظاهر منها ان الرد الإسرائيلي لا يعطي خطوة مقابلة بقدر ما يفسر بـ«دعسة ناقصة»، لجهة الحديث عن تكريس منطقة حدودية عازلة، تحت مسميات عدة، منها تحويل المنطقة المعنية إلى منطقة اقتصادية تضم مصانع حكومية وغير مملوكة من قبل أفراد، إضافة إلى ما تردد بقوة عن شروط إسرائيلية تطول عددا من البلدات الحدودية لجهة إخلائها من السكان.

وفي هذا السياق، تحدث مصدر سياسي لـ «الأنباء» عن أن «إسرائيل تقارب الأمور بمنطق الرابح في الحرب الأخيرة».

وأقر بـ «قساوة الشروط الإسرائيلية على لبنان، وأن القيادة السياسية الحالية لا تملك الكثير من الأوراق للتفاوض من خلالها، ذلك ان البلاد ترزح تحت أعباء اقتصادية وانهيار مالي وانعدام في خدمات حيوية كالكهرباء والمياه وغيرهما، فضلا عن إعادة إعمار مطلوبة في غياب الأموال والدعم الخارجي المشروط بحصرية السلاح وسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كاملة».