living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - "Creel" تعيد جبيل الى اعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية!

23
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ليلة استثنائية اعادت مدينة الحرف الى اعرق مهرجاناتها، وتحول فيها ميناء جبيل التاريخي الى لوحة عالمية جمعت لبنان من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال تحت عنوان Feinikia Awards اطلقت شركة Creel المسار الفينيقي السياحي، برعاية وزارتي الاعلام والسياحة وبمشاركة اساسية مع الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم برئاسة عباس فواز وبالتعاون لوجستيا مع بلدية جببل.

وجمع الحفل الاستثنائي من حيث التنظيم ومستوى الحضور ؛ اكثر من ٦٠٠ شخص من النخب، وشهد على تصميم عالمي وابداع مزج بين الماضي والحاضر تكريما ل٢٠ مدينة حافظت على الحضارة الفينيقية فكانت حصة لكل من جبيل وجونية وفقرا كفردبيان وزوق مصبح ؛ والبترون ، وانفه وطرابلس وبشري الارز وقنوبين واهدن كما صور وصيدا وجزين وصرفند اضافة الى بعلبك والهرمل وضهور الشوير وبيت مري وبيروت.
واحيا الحفل الكبيران ميشال فاضل وغسان صليبا بابداع فريد من نوعه تفاعل معه الحضور رافعا الاعلام اللبنانية.
ونجح الحدث بجمع كل الاطراف السياسيين اذ لفت حضور وزراء السياحة والاعلام والبيئة كما الوزير وليد نصار الذي شكل جزءا اساسيا بدعمه للحفل؛ كما النواب من كل الاطراف تقدمهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جبران باسيل وبهية الحريري وغيرهم من نواب القوات والاشتراكي والمستقلين كما لفت حضور نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان نجاد عصام فارس.
يشار الى ان الحفل العالمي من حيث المقاييس مهر ببصمة المهندس العالمي داني الحاج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout