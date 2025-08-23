بالصور - "Creel" تعيد جبيل الى اعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية!

A + A -

في ليلة استثنائية اعادت مدينة الحرف الى اعرق مهرجاناتها، وتحول فيها ميناء جبيل التاريخي الى لوحة عالمية جمعت لبنان من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال تحت عنوان Feinikia Awards اطلقت شركة Creel المسار الفينيقي السياحي، برعاية وزارتي الاعلام والسياحة وبمشاركة اساسية مع الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم برئاسة عباس فواز وبالتعاون لوجستيا مع بلدية جببل.

وجمع الحفل الاستثنائي من حيث التنظيم ومستوى الحضور ؛ اكثر من ٦٠٠ شخص من النخب، وشهد على تصميم عالمي وابداع مزج بين الماضي والحاضر تكريما ل٢٠ مدينة حافظت على الحضارة الفينيقية فكانت حصة لكل من جبيل وجونية وفقرا كفردبيان وزوق مصبح ؛ والبترون ، وانفه وطرابلس وبشري الارز وقنوبين واهدن كما صور وصيدا وجزين وصرفند اضافة الى بعلبك والهرمل وضهور الشوير وبيت مري وبيروت.

واحيا الحفل الكبيران ميشال فاضل وغسان صليبا بابداع فريد من نوعه تفاعل معه الحضور رافعا الاعلام اللبنانية.

ونجح الحدث بجمع كل الاطراف السياسيين اذ لفت حضور وزراء السياحة والاعلام والبيئة كما الوزير وليد نصار الذي شكل جزءا اساسيا بدعمه للحفل؛ كما النواب من كل الاطراف تقدمهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جبران باسيل وبهية الحريري وغيرهم من نواب القوات والاشتراكي والمستقلين كما لفت حضور نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان نجاد عصام فارس.

يشار الى ان الحفل العالمي من حيث المقاييس مهر ببصمة المهندس العالمي داني الحاج.