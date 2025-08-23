living cost indicators
بعد توافر معلومات بشأنه... توقيف برازيلي في مطار بيروت وهذا ما تبيّن بعد تفتيشه!

23
AUGUST
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية للحدّ من انتشار هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانية.

بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو:

  • أ. ز. (مواليد عام 1983، برازيلي)

بمحاولة تهريب موادّ مخدّرة إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، قادمًا من البرازيل على متن الخطوط الجوّية القطرية، ومتوقّع وصوله في التاريخ المذكور.

بعد التنسيق مع قيادة سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العاّمة وجمارك المطار، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أيّ موادّ ممنوعة.

باستماعه، اعترف بابتلاع كمّية من كبسولات الكوكايين، ثمّ تبيّن لاحقًا أنّ عددها يبلغ /133/ كبسولة بوزن إجمالي حوالى /1,800/ غ.

لا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختصّ.

