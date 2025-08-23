غدًا.. لا تسلكوا هذا الطريق!

A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 24-8-2025 سيقام “سباق كأس الأخوين زادوريان لسنة 2025 للدرّاجات الهوائية“، وذلك على طريق المتن السريع بين منطقتَي نهر الموت وبعبدات (خطّ الوصول مفرق برمّانا).

لذلك سيتمّ إقفال المسار اعتبارًا من الساعة 7.30 من التاريخ المذكور وحتّى انتهاء السباق.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.