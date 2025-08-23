ماذا سيفعل الوفد الاميركي إذا كان الرد سلبيًا؟

A + A -

ارتفعت معدلات حرارة الاتصالات الى درجات قياسية داخليا وخارجيا، والكرة الان في الملعب "الاسرائيلي" بانتظار عودة الوفد الاميركي الى بيروت.

وفي حين كشفت معلومات على ان الزيارة ستحصل الاثنين، وسيلبي الوفد الاميركي الدعوة إلى عشاء سياسي ودبلوماسي حاشد في بيروت واطلاق مواقف سياسية داعمة للورقة الاميركية، على ان تبدأ اللقاءات الرسمية الثلاثاء، لكن معلومات اخرى كشفت ان عودة الوفد الاميركي الى بيروت مرتبطة بالرد "الاسرائيلي"، فإذا كان ايجابيا فان الوفد الاميركي سيحضر الاثنين واذا كان سلبيا فان الزيارة ستؤجل على ان تستكمل اورتاغوس اتصالاتها مع الجانب "الاسرائيلي" ويتفرغ براك الى الملف السوري وميشال عيسى الى لبنان.