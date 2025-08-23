living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- هكذا ردت إسرائيل على مسعى باراك!

23
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

تُظهر الأرقام التي أحصتها جهات ديبلوماسية بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان خلال شهر آب تصعيدًا لافتًا في وتيرة الضربات والاستهدافات، بما يعكس انتقال تل أبيب إلى مرحلة أكثر حدة في إدارة المواجهة الميدانية. ففي الأسبوعين الأولين من آب، سُجّلت 36 عملية استهدفت مواقع لبنانية، بينها غارات جوية ونشاطات مدفعية وبريّة، إضافة إلى حرب نفسية عبر المنشورات.

يتزامن هذا التصعيد مع تحرّك الوفد الرئاسي الأميركي برئاسة توم براك الذي تردد أنه سيتسلم اليوم الرد الإسرائيلي على ورقته، مما يطرح تساؤلات عن الرسائل الموجّهة من تل أبيب، سواء إلى واشنطن أو إلى بيروت. فالحكومة الإسرائيلية تبدو في موقع الساعي إلى فرض وقائع ميدانية قبل أي مسار تفاوضي، مستفيدة من الغطاء الأميركي الضمني، ومستخدمة التصعيد كأداة ضغط لدفع الأطراف اللبنانية إلى تقديم تنازلات.

كما يؤشر تكرار استهداف بعض المواقع إلى استراتيجية استنزاف، هدفها كسر قدرة الخصم على التمركز أو إعادة الانتشار.

وفي موازاة البعد العسكري، تحمل هذه الاعتداءات أبعادًا سياسية وأمنية خطيرة، خصوصًا أنها تسبق استحقاقات ديبلوماسية مفصلية، أقربها مصير التمديد للونيفيل، وقد تمهّد لمرحلة تفاوضية تُفرض شروطها تحت النار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout