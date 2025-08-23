living cost indicators
رعد لـ"رحال": قد نفاجئكم بمدى تعاوننا!

23 AUGUST 2025

23
AUGUST
2025
لا تزال الاتصالات بين بعبدا و«حزب الله» في إطار تبريد الأجواء ولم يصدر أي شيء عملي يؤشر إلى بداية تعاون «الحزب» في ملف تسليم السلاح. وسيُلقي الأمين العام لـ «الحزب» الشيخ نعيم قاسم كلمة عصر بعد غد الاثنين.

وقد استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية العميد السابق أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية الجنوبية. وعلمت «نداء الوطن» أن رعد قال لرحّال إن حصر سلاح «حزب الله» بقرار تصادمي كالقرار الذي اتخذته الحكومة يعني «إنو رايحين ع تصادم، غير هيك، نحنا جاهزين وحاضرين للتعاون على أعلى مستوى وقد نفاجئكم بمدى تعاوننا».

أما رحّال الذي حمل معه إلى الاجتماع مع رعد أوراقًا لجداول عمل وتعاون، فأكد لـ «رعد» أن نية رئيس الجمهورية ليست تصادمية أبدًا بل المطلوب اليوم خطوة تنفيذية باتجاه سحب السلاح موضحًا أن قرار الحكومة شكل واحدة من هذه الخطوات». وتقول مصادر معنية باللقاء لـ «نداء الوطن» إن «الأمور تحتاج إلى وقت، وما انحل شي».
نداء الوطن
{{article.title}}
