موفد عون في الضاحية.. ماذا في التفاصيل؟

استمرّت محاولات إعادة وصل ما انقطع داخلياً، لا سيّما بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله. واستقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عون العميد أندريه رحّال، أمس في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية.

وقالت مصادر للـ"الأخبار" إنّ اللقاء «حصل بعد إلحاح وإصرار من قبل بعبدا، لإعادة التواصل مع القطيعة التي حصلت نتيجة جلسة 5 آب الحكومية، ومن بعد ما تبيّن للرئيس عون أنّ سقف الثنائي عالٍ ولا تراجع عنه».

ولفتت المصادر إلى أنّ «رعد شرح موقف حزب الله من كل ما حصل وأكّد أنّ الحزب متمسّك بموقفه وبمطلبه وهو أن تتراجع الحكومة عن قرارها»، ولفتت المصادر إلى أنّ رعد حمّل رحّال عتباً كبيراً معتبراً أنّ «ما حصل ليس مقبولاً، إذ خالف رئيس الجمهورية الاتفاق الذي تمّ معه، تحديداً لجهة عدم ذكر حزب الله بالاسْم ولا تحديد جدول زمني».