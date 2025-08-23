living cost indicators
عناوين الصحف ليوم السبت 23 آب 2025

الأخبار

– هل بدأ الدروز التمرّد على الزعامة الجنبلاطية؟
-نحو إغلاق «عين الأسد» في أيلول: انسحاب جزئي لا يُطمئن المقاومة
-تصعيد تدريجي نحو غزة: العدو يبدأ حملة إخلاء المدينة
-إيجارات الدولة: مزراب هدر بملايين الدولارات سنوياً… هل تُقفِله الحكومة؟
-الحمرا بعد زياد: نهاية فصل في تاريخ الشارع

البناء

- ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران | نتنياهو يضغط لتسريع احتلال غزة بجيشه المتهالك والمقاومة منفتحة على التفاوض | مشروع برّاك لعرض الجنوب في السوق العقاري يتفاعل بانتظار موقف الحكومة

اللواء
-التباعد الداخلي على حاله بانتظار أجوبة إسرائيل مع براك الإثنين
-عون يبحث مع هيكل خطَّة حصر السلاح.. وجعجع عند سلام: من يعرقل قيام الدولة هو الخاسر
-إحساس كاذب…
-القاهرة وفلسطين


الديار

-مضمون ورقة الجيش يطمئن الثنائي ويرسم مسار المرحلة المقبلة
-خطاب مفصلي لبري في 31 آب… جعجع: للالتزام بقرارات الحكومة
-رفض اميركي للافراج عن ارهابيين يطالب بهم الشرع
-أربعة أيام وأقساط متصاعدة: التعليم في لبنان بين لعبة ماليّة وتراجع المستوى


الشرق الأوسط

– الجيش اللبناني يكذب ادعاءات إسرائيل بتستر أحد ضباطه على قتلة عنصر باليونيفيل
-الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان

