عناوين الصحف ليوم السبت 23 آب 2025

الأخبار
– هل بدأ الدروز التمرّد على الزعامة الجنبلاطية؟
-نحو إغلاق «عين الأسد» في أيلول: انسحاب جزئي لا يُطمئن المقاومة
-تصعيد تدريجي نحو غزة: العدو يبدأ حملة إخلاء المدينة
-إيجارات الدولة: مزراب هدر بملايين الدولارات سنوياً… هل تُقفِله الحكومة؟
-الحمرا بعد زياد: نهاية فصل في تاريخ الشارع
البناء
- ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران | نتنياهو يضغط لتسريع احتلال غزة بجيشه المتهالك والمقاومة منفتحة على التفاوض | مشروع برّاك لعرض الجنوب في السوق العقاري يتفاعل بانتظار موقف الحكومة
اللواء
-التباعد الداخلي على حاله بانتظار أجوبة إسرائيل مع براك الإثنين
-عون يبحث مع هيكل خطَّة حصر السلاح.. وجعجع عند سلام: من يعرقل قيام الدولة هو الخاسر
-إحساس كاذب…
-القاهرة وفلسطين
الديار
-مضمون ورقة الجيش يطمئن الثنائي ويرسم مسار المرحلة المقبلة
-خطاب مفصلي لبري في 31 آب… جعجع: للالتزام بقرارات الحكومة
-رفض اميركي للافراج عن ارهابيين يطالب بهم الشرع
-أربعة أيام وأقساط متصاعدة: التعليم في لبنان بين لعبة ماليّة وتراجع المستوى
الشرق الأوسط
– الجيش اللبناني يكذب ادعاءات إسرائيل بتستر أحد ضباطه على قتلة عنصر باليونيفيل
-الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان