عناوين الصحف ليوم السبت 23 آب 2025

الأخبار

– هل بدأ الدروز التمرّد على الزعامة الجنبلاطية؟

-نحو إغلاق «عين الأسد» في أيلول: انسحاب جزئي لا يُطمئن المقاومة

-تصعيد تدريجي نحو غزة: العدو يبدأ حملة إخلاء المدينة

-إيجارات الدولة: مزراب هدر بملايين الدولارات سنوياً… هل تُقفِله الحكومة؟

-الحمرا بعد زياد: نهاية فصل في تاريخ الشارع

البناء

- ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران | نتنياهو يضغط لتسريع احتلال غزة بجيشه المتهالك والمقاومة منفتحة على التفاوض | مشروع برّاك لعرض الجنوب في السوق العقاري يتفاعل بانتظار موقف الحكومة

اللواء

-التباعد الداخلي على حاله بانتظار أجوبة إسرائيل مع براك الإثنين

-عون يبحث مع هيكل خطَّة حصر السلاح.. وجعجع عند سلام: من يعرقل قيام الدولة هو الخاسر

-إحساس كاذب…

-القاهرة وفلسطين



الديار

-مضمون ورقة الجيش يطمئن الثنائي ويرسم مسار المرحلة المقبلة

-خطاب مفصلي لبري في 31 آب… جعجع: للالتزام بقرارات الحكومة

-رفض اميركي للافراج عن ارهابيين يطالب بهم الشرع

-أربعة أيام وأقساط متصاعدة: التعليم في لبنان بين لعبة ماليّة وتراجع المستوى



الشرق الأوسط

– الجيش اللبناني يكذب ادعاءات إسرائيل بتستر أحد ضباطه على قتلة عنصر باليونيفيل

-الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان