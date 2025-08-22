الجامعة اللبنانية الثقافية استنكرت التهجم على الراعي: متمسكون بالعيش المشترك وبقيم الحوار والانفتاح

A + A -

استنكرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في بيان، "أي تهجّم يطال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بما يمثّله من مرجعية روحية ووطنية جامعة حملت على الدوام هموم لبنان واللبنانيين في الوطن والانتشار".

وإذ اكدت رفضها "المس بالمقامات الروحية كافة"، اكدت ان "مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية".

وجدّدت تمسكها ب"العيش المشترك، وباحترام المرجعيات الروحية والوطنية"، ودعت "أبناء الجالية اللبنانية في العالم إلى التمسك بقيم الحوار والانفتاح والعمل معًا من أجل حماية لبنان، أرضًا وشعبًا ورسالة".