شو الوضع؟ بروفا أولى فاشلة لتسليم السلاح الفلسطيني.. والعبرة في الجوابَين الأميركي الإسرائيلي

ما أريدَ له أن يكون تجربة ناجحة لتسليم السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، انزلق إلى الإستعراض المسرحي وبالتالي الفشل. من هنا، يبقى الجد في الجوابين الأميركي والإسرائيلي المفترض أن يحملهما توم براك وكورغان اورتاغوس نهاية الشهر الحالي.

وحتى ذلك التاريخ، يملأ الفراغ السياسي التصريحات ومحاولة ترقيع الخلافات والإنقسامات القديمة والمستجدة، لا بل حتى بمواصلة الكثير من القوى السياسية التحريض الطائفي والمذهبي.

وفي إطار اللقاءات، سجل اجتماع بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومستشار ‏رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية ‏الجنوبية، وذلك بعد الخلاف الكبير الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء حول السلاح.

على خط مواز، زار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحكومة نواف سلام لتقديم الدعم له في مواجهة حزب الله.

اما ميدانياً، فواصلت إسرائيل اعتداءاتها التي استهدفت اليوم الجمعة محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب سقط جراءها المواطن محمد قاسم وهو من أوّل العائدين إلى البلدة .