سرقة وسلب عبر التواصل الاجتماعي!

22
AUGUST
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان التابع لوحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بارتكاب عمليّات سلب بقوّة السّلاح والسّرقة بطريقة احتياليّة، من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كان يسرق الدرّاجات الآليّة التي كان يعرضها أصحابها، على مواقع التّواصل الاجتماعي، فكان يتواصل مع صاحب المنشور ويطلب موعدًا لمعاينة الدرّاجة، ولكنّه حين يصل برفقة شخص آخر إلى المكان المحدّد، يقوم بإلهاء الضحيّة ليسرق منها الدرّاجة ويتوارى عن الأنظار. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، ومكان وجوده في الحازميّة. ويُدعى: ر. ص. (مواليد عام 2009، لبناني) بتاريخ 15-08-2025، وأثناء قيامه بإحدى عمليّات السّلب، تمّكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل. بتفتيشه، عُثر بحوزته بقايا من سيجارة تحتوي مادة “حشيشة الكيف”. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بأعمال السّرقة والسلب بقوّة السلاح، وتعاطي المخدّرات، بالاشتراك مع آخرين العمل جارٍ لتوقيفهم. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ. لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في الوروار- الحدت ثكنة أسعد ضاهر الطابق الأول، أو الاتصال على الرقم: 467928-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

