النائب جميل السيد يكشف عن الأخطر: "إسرائيل" تشترط ضم 14 قرية جنوبية!

22
AUGUST
2025
كتب النائب جميل السيد عبر "أكس":

آخر خبر اليوم… " تسلّم الموفد توم برّاك الرد الإسرائيلي على وساطته حول الجنوب، وورد فيه وقْف الاعمال العسكرية و تسليم الاسرى و ترسيم الحدود وفقاً للشروط التالية: * يلتزم لبنان بإعطاء اسرائيل الحق في البقاء داخل ١٤ قرية و افراغها من الأهالي كلياً و جزئياً: * البلدات التي طالبت اسرائيل بضمّها بشكل كلي هي: العديسة، كفركلا، حولا، مركبا و عيتا الشعب، * البلدات التي طلبت اسرائيل إقامة مواقع عسكرية دائمة في اطرافها وأحراجها هي: الخيام، رامية، يارون، عيترون، علما الشعب، الضهيرة، مروحين، مارون الراس و بليدا!! ونُقِل عن برّاك انه لا حل سوى تنازل الطرفين للوصول لإتفاق يحمي من اي اعتداء مستقبلي و أن اسرائيل لن تتراجع عن الشروط التي وصلت اليها" … إذا صحّ هذا الخبر، وريثما يصبح رسمياً، فربّما ستراه دولتنا إنجازاً على غرار إحتفالها أمس بإستلام السلاح في مخيّم برج البراجنة…

