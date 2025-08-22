تعرض الاطفال للتعنيف والضرب.. اقفال حضانة في هذه المنطقة!

A + A -

أقفلت مفرزة تحري الجنوب حضانة أطفال في بلدة رميش – قضاء بنت جبيل، بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة من النيابة العامة في النبطية، بعد تقديم عدد من الأمهات شكاوى عن تعرض أطفالهن للتعنيف والضرب وسرقة طعامهم داخل الحضانة.

وجاء الإقفال عقب تحقيقات اعترفت خلالها المسؤولة عن الحضانة بالتهم المنسوبة إليها.

وفي السياق، ناشدت إحدى الأمهات “أ.م.ب” السلطات المعنية تأمين الحماية لها ولعائلتها، مؤكدة أنها تتعرض للتهديد والابتزاز من قبل أقرباء صاحبة الحضانة الذين يعمل بعضهم في جهاز أمني”.

وطالبت السلطات المعنية حمايتها وحماية عائلتها.