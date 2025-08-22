لذوي الدخل المحدود.. خبر سار من مصرف الإسكان!

A + A -

أعلن مصرف الإسكان في بيان، أن "مصرف لبنان وافق بتاريخ 20 آب 2025 على الإفراج عن مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من حساب المصرف لديه، مخصّص حصراً لتمويل قروض ترميم المساكن، في خطوة تُعدّ محطة بارزة تعكس الثقة المستمرة بدور مصرف الإسكان ورسالته".

واشار الى ان "هذه القروض تخصّص لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على قرض يصل إلى 2 مليار ليرة لبنانية، بفائدة 7%، وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات، مع مهلة سماح ثلاثة أشهر، على أن يُعاد تجديده بعد استنفاد المبلغ الأولي، بما يضمن استمرارية البرنامج وقدرته على دعم المزيد من العائلات اللبنانية في المستقبل".

ولفت البيان الى ان" مصرف الإسكان سيبدأ استقبال طلبات قروض الترميم ابتداءً من الإثنين 25 الجاري في جميع فروعه المنتشرة على الأراضي اللبنانية".

في المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن "هذا الإنجاز يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز رسالتنا في توفير حلول سكنية ميسّرة وتحسين ظروف المعيشة، وهو أيضاً دليل على احترافية وتفاني فريق العمل الذي كان ولا يزال العمود الأساس في نجاح مبادرات المصرف".

وشكر حبيب "حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعَيد والمجلس المركزي ودوائر مصرف لبنان كافة على تسهيل ترجمة مشروع القرض هذا، إلى واقع يستفيد منه اللبنانيون".