منع ممارسة الـ Acro-Paragliding في لبنان!

22
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت  وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان تعميمًا جديدًا، أكدت فيه منع ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان، نظراً لعدم تنظيمها قانونياً وغياب أي ترخيص رسمي لها، وذلك على خلفية الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب عمر سنجر.

وجاء في التعميم:" إنّ وزارة الشباب والرياضة، وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أنّ القرار 90 تاريخ 26 تموز 2007، لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente Paragliding والمثلث الطائر Delta Plane،

كما أوضحت أنّ القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر،

وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في لبنان، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها"،

لذا، فقد تقرّر ما يلي:

1- يُمنع منعاً باتاً ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في لبنان.

2- يشمل هذا المنع ممارس هذه الرياضة أو النشاط والمُسهّل لها والمسؤول عن المنصة التي يتم الانطلاق منها.

3- تُعدّ مخالفة هذا التعميم بمثابة مخالفة لقرار إداري ويترتب عليها ملاحقة جزائية بحق المخالفين.

