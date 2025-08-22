هل ترتفع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع على أن تعود للانخفاض بدءا من يوم الاثنين .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة .

الأحد:

مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة ، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و 80%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

--ساعة شروق الشمس: 6,04

-ساعة غروب الشمس: 19,18