living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل ترتفع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع؟

22
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة .

وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، ويستمر حتى نهاية الاسبوع على أن تعود للانخفاض بدءا من يوم الاثنين .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع فوق الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة .

الأحد:

مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة ، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين55 و 80%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.

--ساعة شروق الشمس: 6,04

-ساعة غروب الشمس: 19,18

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout