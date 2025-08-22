خاص- تعميم من الحزب لمسؤوليه: لا تهاجموا البطريرك!

A + A -

لا تزال مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من مسألة السلاح ومن حزب الله محل متابعة دقيقة من قبل الحزب. إلا أن المعلومات تشير إلى صدور قرار حزبي تم تعميمه على المسؤولين في حزب الله، يقضي بعدم مهاجمة البطريرك الراعي والامتناع عن توجيه أي انتقادات لمقام البطريركية.

ويشمل التعميم أيضًا عدم التعرّض لرئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، رغم ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعدم التزام الرئيس بالضمانات التي سبق أن تعهّد بها للثنائي الشيعي بشأن آلية معالجة ملف السلاح.

وفي هذا السياق، عقد أمس لقاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال. ومع ذلك، لا يتوقع عقد لقاء قريب بين حزب الله والبطريرك الراعي، علمًا أن البطريرك كان من المفترض أن يحدد موعدًا للقاء وفد من الحزب، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.