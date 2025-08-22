"مختل عقليا".. الإعلام الإسرائيلي يروي قصة صالح أبو حسين الذي أعيد من لبنان!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معلومات تتعلق بالإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي اعتقل في يوليو من العام الماضي على يد جهاز الاستخبارات التابع للجيش اللبناني في منطقة بلدة الناقورة.

وحسب موقع "والاه" فإن أبو حسين جاء اعتقاله حينها بعدما طلب ماء من الجانب الآخر للحدود، عندها اعتقله الجيش اللبناني ونقل لاحقا إلى جهاز الأمن العام اللبناني للتحقيق معه.

وأبو حسين من سكان قرية رومانا البدوية القريبة من الناصرة. وقال رئيس المجلس المحلي التابع له إن عائلته لم تكن تعلم بوجوده في لبنان على الإطلاق، وفوجئت بالأمر بعد أن أبلغتها السلطات الإسرائيلية رسميا بخبر الإفراج عنه. وأوضح أن أحدا لا يعرف حتى الآن كيف وصل إلى الأراضي اللبنانية.

بدوره، قال موقع "واي نت" إن "عائلة أبو حسين أبلغت عن اختفائه في يوليو 2024، لكنها لم تكن تعلم أنه عبر الحدود"، مبينا أن "أبو حسين مختل عقليا، ويقيم في قرية رومانا بالجليل، وكان يعمل في تل أبيب".

وقال أقاربه: "طوال هذه الفترة لم نكن نعلم بوجوده في لبنان، ولا كيف وصل إلى هناك، لكننا شعرنا بسعادة كبيرة لعودته حيا".

وبحسب روايتهم، فإن الحكومة الإسرائيلية عملت على إعادته من دون إبلاغهم، ولم يكتشفوا التفاصيل الجديدة إلا اليوم، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة. وأكدوا أن والديه كانا على اتصال دائم بالشرطة لمتابعة أي تطورات.

وأكد مصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن أبو حسين لا يعتبر أسير حرب، إذ لم يثبت تورطه في أي نشاط أمني داخل لبنان، ولذلك كان الصليب الأحمر يتابع قضيته مع السلطات اللبنانية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار الإفراج عنه.

وتواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية تحقيقاتها في كيفية وصوله إلى لبنان. وفي الوقت ذاته، أكدت المؤسسة الأمنية أن إسرائيل تتحرك عبر قنوات مختلفة لضمان إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين في ظروف مشابهة، سواء عبر اتصالات غير مباشرة أو من خلال منظمات دولية.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعودته قائلا: "نبارك عودة المواطن الإسرائيلي الذي أعيد من لبنان. نشكر كل من ساهم في هذا الجهد وعلى رأسهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد احتياط غال هيرش. هذه خطوة إيجابية وإشارة إلى ما هو قادم".