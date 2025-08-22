تعاون استراتيجي بين LinkedIn وجمعية سطوح بيروت للإضاءة على مشروع "Femmes du Soleil" لدعم النساء والشابات الأكثر هشاشة في لبنان

A + A -

ضمن مبادرة "حبيبي" التي أطلقتها LinkedIn لدعم منطقة الشرق الأوسط، تم الإعلان عن شراكة جديدة مع جمعية سطوح بيروت ضمن مشروعها الاجتماعي Femmes du Soleil، الهادف إلى تمكين ودعم أمهات بلا معيل وشابّات يتيمات عبر خدمات الدعم النفسي والمهني، لمساعدتهنّ على إعالة أنفسهن والاندماج في المجتمع.

بتاريخ 20 آب 2026، زار وفد من LinkedIn ضمّ الآنسة زينب خنافر والآنسة كالين زاخر، برفقة فريق من فرنسا وإيرلندا، موقع المشروع في ضهور الشوير الذي هو قيد التأهيل، حيث نُظّمت ورشة تدريبية حول كيفية الاستفادة من LinkedIn في تطوير المسار المهني، والبحث عن فرص عمل. وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من المشاركين.

حضر اللقاء عدد من الفاعلين أبرزهم: رئيس بلدية ضهور الشوير نعيم صوايا، الدكتور أنطوان شديد أمين صندوق جمعية "Les Toits de Beyrouth" في باريس، والسيدة ملاك إبراهيم، التي ساهمت بتأهيا وتجهيز جناح في المركز عن روح ابنها موسى، إيماناً منها بأهمية هذا العمل الإنساني.

افتتحت اللقاء الإعلامية داليا داغر، رئيسة جمعية سطوح بيروت، بكلمة عرضت فيها تاريخ الجمعية، وأبرز الإنجازات التي حققتها في إطار دعم الفئات المهمشة. وتحدّث الدكتور أنطوان شديد عن أهمية تأسيس فرع داعم للجمعية في باريس، وأثره في تعزيز التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين لتوحيد الجهود الإنسانية.

كما قدّمت السيدة روزي حداد البونجي، مديرة تطوير البرامج في الجمعية، عرضًا تفصيليًا عن مشروع Femmes du Soleil الذي يُعدّ أول مركز من نوعه في لبنان يُعنى بدعم الأمهات والشابّات الأكثر هشاشة، عبر توفير مساحة آمنة لهن تشمل خدمات التأهيل المهني، الدعم النفسي، والرعاية الاجتماعية. وأكدت على أهمية بناء الشراكات المؤثرة كما حصل مع LinkedIn، ودعت الجميع إلى المساهمة في تأمين ما يلزم لتشغيل المركز.

كما أطلقت الآنسة زينب خنافر والآنسة كالين زاخر، في جلسة عبر الإنترنت مع فريق LinkedIn في أميركا، شرحًا مفصلًا عن مبادرة "حبيبي"، التي تهدف إلى تمكين المجتمعات في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا والتدريب.

اختتم اللقاء بورشة عمل تفاعلية مع الحضور، تمحورت حول كيفية تحسين فرص العمل من خلال المنصة، التسويق الشخصي، وبناء الهوية المهنية الرقمية، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

هذا التعاون يمثّل انطلاقة جديدة لمشروع يحمل الأمل والتغيير للعديد من النساء في لبنان، ويجسّد أهمية التضامن والشراكة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.