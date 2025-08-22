living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعاون استراتيجي بين LinkedIn وجمعية سطوح بيروت للإضاءة على مشروع "Femmes du Soleil" لدعم النساء والشابات الأكثر هشاشة في لبنان

22
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضمن مبادرة "حبيبي" التي أطلقتها LinkedIn لدعم منطقة الشرق الأوسط، تم الإعلان عن شراكة جديدة مع جمعية سطوح بيروت ضمن مشروعها الاجتماعي Femmes du Soleil، الهادف إلى تمكين ودعم أمهات بلا معيل وشابّات يتيمات عبر خدمات الدعم النفسي والمهني، لمساعدتهنّ على إعالة أنفسهن والاندماج في المجتمع.

بتاريخ 20 آب 2026، زار وفد من LinkedIn ضمّ الآنسة زينب خنافر والآنسة كالين زاخر، برفقة فريق من فرنسا وإيرلندا، موقع المشروع في ضهور الشوير الذي هو قيد التأهيل، حيث نُظّمت ورشة تدريبية حول كيفية الاستفادة من LinkedIn في تطوير المسار المهني، والبحث عن فرص عمل. وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من المشاركين.

حضر اللقاء عدد من الفاعلين أبرزهم: رئيس بلدية ضهور الشوير نعيم صوايا، الدكتور أنطوان شديد أمين صندوق جمعية "Les Toits de Beyrouth" في باريس، والسيدة ملاك إبراهيم، التي ساهمت بتأهيا وتجهيز جناح في المركز عن روح ابنها موسى، إيماناً منها بأهمية هذا العمل الإنساني.

افتتحت اللقاء الإعلامية داليا داغر، رئيسة جمعية سطوح بيروت، بكلمة عرضت فيها تاريخ الجمعية، وأبرز الإنجازات التي حققتها في إطار دعم الفئات المهمشة. وتحدّث الدكتور أنطوان شديد عن أهمية تأسيس فرع داعم للجمعية في باريس، وأثره في تعزيز التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين لتوحيد الجهود الإنسانية.

كما قدّمت السيدة روزي حداد البونجي، مديرة تطوير البرامج في الجمعية، عرضًا تفصيليًا عن مشروع Femmes du Soleil الذي يُعدّ أول مركز من نوعه في لبنان يُعنى بدعم الأمهات والشابّات الأكثر هشاشة، عبر توفير مساحة آمنة لهن تشمل خدمات التأهيل المهني، الدعم النفسي، والرعاية الاجتماعية. وأكدت على أهمية بناء الشراكات المؤثرة كما حصل مع LinkedIn، ودعت الجميع إلى المساهمة في تأمين ما يلزم لتشغيل المركز.

كما أطلقت الآنسة زينب خنافر والآنسة كالين زاخر، في جلسة عبر الإنترنت مع فريق LinkedIn في أميركا، شرحًا مفصلًا عن مبادرة "حبيبي"، التي تهدف إلى تمكين المجتمعات في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا والتدريب.

اختتم اللقاء بورشة عمل تفاعلية مع الحضور، تمحورت حول كيفية تحسين فرص العمل من خلال المنصة، التسويق الشخصي، وبناء الهوية المهنية الرقمية، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

هذا التعاون يمثّل انطلاقة جديدة لمشروع يحمل الأمل والتغيير للعديد من النساء في لبنان، ويجسّد أهمية التضامن والشراكة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout