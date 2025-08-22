living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2025

22
AUGUST
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استغربت مرجعية أمنية سابقة الطريقة التي تمّت فيها عملية إطلاق سراح الأسير حامل الجنسية الإسرائيلية دون مقابل من قبل الحكومة، وقالت إنها سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي فقد شهدت مصر تبادلاً للأسرى ومثلها سورية والأردن عندما كانت الحكومات معنيّة بالصراع وليس حركات المقاومة؛ أما المقاومات الفلسطينية واللبنانية فقد نجحت بتحرير آلاف الأسرى في صفقات تبادل غالباً كان يستعيد خلالها الاحتلال جثث قتلاه وقليلاً ما استعاد أسرى أحياء ويسجل لبنان عبر حكومته رغم وجود أسرى لبنانيين منهم مدنيّون أول سابقة عربية تعبر عن هذا المستوى من المهانة التي يشير إليها الاستخفاف بحريّة مواطنين لبنانيين مقابل تعظيم مكانة حريّة حاملي الجنسية الإسرائيلية وبقدر ما يبدو ذلك نقصاً في تحمّل المسؤولية وسوء تدبُّر في الشؤون الوطنيّة فهو يدلّ على حجم الخضوع لإملاءات أميركيّة كانت لها اليد الطولى في العملية.

 

كواليس

نقل خبير اقتصاديّ في الأمم المتحدة يعمل على ملفات تتصل بسورية أن انفجار اجتماعياً يبدو قريباً في مدن دمشق وحلب وسائر المدن الكبرى بعدما بدأت نتائج المرحلة الجديدة تتبلور بأرقام الإنفاق المتوسط للعائلة السورية التي لا يزال متوسط دخلها الشهري بين 100 و300 دولار بينما أدى إلغاء الدعم الحكوميّ عن الكهرباء والخبز والمحروقات إلى جعل فاتورة هذه السلع والخدمات فقط بمتوسط شهري بين 300 و500 دولار. وقد بدأ الصراخ المرتفع يُسمع في أحياء الطبقات المتوسطة والفقيرة في المدن الكبرى بينما تختفي من الأسواق السلع الرخيصة التي كانت تنتجها الصناعات المحليّة التي فقدت امتيازات تصنيع الماركات الأجنبية الاستهلاكيّة والدوائيّة مع دخول السلع الأجنبية مباشرة الى الأسواق لكن بأسعار تعادل ضعف سعر المنتج المحليّ سابقاً. وقال الخبير خلال شهور سوف يشعر المواطن السوري بكلفة الاقتصاد الجديد عليه وعجزه عن التأقلم معه مقارنة بما كان معمولاً به في النظام السابق.

 

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز
تتحدث مصادر عن عملية يجري الإعداد لها، تستهدف شخصية ذات باع طويل في الاتجار بالممنوعات في منطقة مشهورة..

 


غمز
سجل الموسم السياحي نجاحاً ملموساً لدى المصطافين والعاملين في القطاع، لا سيما في المناطق الجبلية والشواطئ المعروفة..

 


همس
تبلَّغ مسؤولون أن مفاوضات التمديد لليونيفيل، تقدمت بليونة أميركية، تسمح بالتجديد سنة كاملة، وربما أخيرة.

