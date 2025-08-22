عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2025

A + A -

النهار: أخيراً انطلاقة متدرّجة لتسليم السلاح الفلسطيني... "حزب الله" يفاقم اختناقه بالهجمات التخوينية!

الأخبار: عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!

مملكة المستوطنين

اللواء: سلام يُرحِّب بانطلاق تسليم السلاح الفلسطيني من برج البراجنة

خطة ترامب للجنوب: منطقة اقتصادية باسمه والطلب من إسرائيل الانسحاب من أحد المواقع وتخفيض العمليات العسكرية

البناء: نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة | باراك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية | الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات

الجمهورية: واشنطن: لوقف الغارات وإنسحاب تدريجي

بداية خجولة لسحب السلاح الفلسطيني

l'orient le jour: Désarmement des camps palestiniens : le Liban prend le taureau par les cornes

عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: «الجامعة العربية» تدعم بسط سلطة الدولة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية

خطّان عربي وداخلي داعمان للبنان وتحرك كتائبي باتجاه بري



الشرق الأوسط السعودية: 21 دولة تَعدّ خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير مقبولة»

استدعاء سفيرة تل أبيب في لندن