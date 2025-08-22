living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2025

22
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: أخيراً انطلاقة متدرّجة لتسليم السلاح الفلسطيني... "حزب الله" يفاقم اختناقه بالهجمات التخوينية!

 

 

 

 

 

الأخبار: عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!
مملكة المستوطنين

 

 

 

 

اللواء: سلام يُرحِّب بانطلاق تسليم السلاح الفلسطيني من برج البراجنة
خطة ترامب للجنوب: منطقة اقتصادية باسمه والطلب من إسرائيل الانسحاب من أحد المواقع وتخفيض العمليات العسكرية

 

 

 

 

البناء: نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة | باراك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية | الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن: لوقف الغارات وإنسحاب تدريجي
بداية خجولة لسحب السلاح الفلسطيني

 

 

 

 

l'orient le jour: Désarmement des camps palestiniens : le Liban prend le taureau par les cornes

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: «الجامعة العربية» تدعم بسط سلطة الدولة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية
خطّان عربي وداخلي داعمان للبنان وتحرك كتائبي باتجاه بري

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: 21 دولة تَعدّ خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير مقبولة»
استدعاء سفيرة تل أبيب في لندن

