عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2025

النهار: أخيراً انطلاقة متدرّجة لتسليم السلاح الفلسطيني... "حزب الله" يفاقم اختناقه بالهجمات التخوينية!
الأخبار: عباس وسلام: نحاس حديد للبيع!
مملكة المستوطنين
اللواء: سلام يُرحِّب بانطلاق تسليم السلاح الفلسطيني من برج البراجنة
خطة ترامب للجنوب: منطقة اقتصادية باسمه والطلب من إسرائيل الانسحاب من أحد المواقع وتخفيض العمليات العسكرية
البناء: نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة | باراك يكرّر نموذج غزة الريفييرا: تحويل القرى الحدودية الجنوبية منطقة اقتصادية | الحكومة تُفرج عن أسير يحمل جنسيّة الكيان دون مقابل… وتخبّط بسلاح المخيمات
الجمهورية: واشنطن: لوقف الغارات وإنسحاب تدريجي
بداية خجولة لسحب السلاح الفلسطيني
l'orient le jour: Désarmement des camps palestiniens : le Liban prend le taureau par les cornes
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: «الجامعة العربية» تدعم بسط سلطة الدولة ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية
خطّان عربي وداخلي داعمان للبنان وتحرك كتائبي باتجاه بري
الشرق الأوسط السعودية: 21 دولة تَعدّ خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير مقبولة»
استدعاء سفيرة تل أبيب في لندن