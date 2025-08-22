الشرق الأوسط السعودية: الوضع الإنساني «الكارثي» في سوريا يقلق مجلس الأمن

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الوضع في هذا البلد العربي، بأنه «لا يزال هشاً للغاية»، عادَّاً أن العملية الانتقالية «تمر بمرحلة دقيقة» على رغم تراجع العنف في محافظة السويداء.

وقدم بيدرسن إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف أمام اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، فحذَّر أولاً من أنه «في غياب تدابير ملموسة وملزمة أكثر، بما في ذلك بناء الثقة، سيكون وقف النار مهدداً بالبقاء هشاً».

وعبَّر عن القلق من أن «شهراً من الهدوء العسكري النسبي يخفي وراءه مناخاً سياسياً متدهوراً، مع تصاعد حدة الخطاب التصعيدي»، مشيراً إلى استمرار العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب غربي سوريا.

وقال إن «هذه الأعمال غير مقبولة»، مرحباً بالاجتماع الوزاري بين سوريا وإسرائيل في باريس هذا الأسبوع؛ لأن «هناك مجالاً واضحاً لمعالجة القضايا دبلوماسياً ومن دون مزيد من المواجهة».