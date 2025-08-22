الشرق الأوسط السعودية: لبنان... رياح تسليم السلاح تهب من المخيمات

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح-

هبت رياح تسليم السلاح في لبنان، من المخيمات الفلسطينية، حيث بدأت حركة «فتح» بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة في بيروت للجيش اللبناني.

وتسلّم الجيش اللبناني مساء أمس حمولة من الأسلحة المخزنة في أكياس، بحضور مسؤولين فلسطينيين وعناصر من الجيش اللبناني ومسلحين من قوى الأمن الفلسطيني ظهروا بأسلحة خفيفة.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها».

في المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة «شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة (فتح)، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات».

وأكدت أن «سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة معه».

من جهة ثانية، أفرجت السلطات اللبنانية، أمس، عن إسرائيلي يدعى صالح أبو حسين ينحدر من بلدة عربية في شمال إسرائيل، كان موقوفاً منذ عام بعد دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك إثر وساطة من «الصليب الأحمر» الدولي.