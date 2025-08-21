أكسيوس: ترامب يخطط لإقامة منطقة اقتصادية جنوب لبنان

A + A -

كشف موقع "أكسيوس"، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح "حزب الله"، كما وأنها تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل دراسة الانسحاب من مواقع العسكرية، وتقليص الضربات الجوية في شكل كبير، لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار رغبتهم في التعاون مع الجهود اللبنانية

وترى واشنطن أن اتخاذ إسرائيل لخطوات مقابلة قد يمنح بيروت مساحة ومصداقية أكبر لمتابعة هذا القرار، بحسب "أكسيوس".

وذكر ذات المصدر، أن المبعوث الأميركي توم براك يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية في شأن الخطوات التي يمكن لتل أبيب اتخاذها، بالتوازي مع نزع سلاح "حزب الله".