وفد من حزب الله زار المطرانين الحداد والكفوري في صيدا واطمأن إلى صحة المطران العمار

زار وفد من "حزب الله"، برئاسة معاون مسؤول ملف العلاقات المسيحية عبدالله زيعور، وضم مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، وعضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد في مقر المطرانية في مدينة صيدا.

واشار بيان للحزب إلى أن " الفريقين أكدا خلال اللقاء أولوية التقارب بين كافة المكونات اللبنانية"، وتبادلا وجهات النظر في الأوضاع القائمة وضرورة تعزيز الوحدة بين اللبنانيين ودعم الخطوات الآيلة إلى استقرار لبنان ودرء الأخطار المحدقة به.

ومن ثم إنتقل الوفد للقاء متروبوليت صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري، في مقر المطرانية في المدينة.

وشددا على "ضرورة التواصل الدوري بينهما وأهمية العلاقة الروحية والقيمية التي تجمع اللبنانيين في ما بينهم، وضرورة رعاية مقومات الوحدة الوطنية كأولوية، مع تفهم الهواجس المتبادلة بين اللبنانيين، وأهمية حماية لبنان من التهديدات الصهيونية والتكفيرية".

كما واتصل الوفد براعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمّار، مطمئنا إلى صحته بعد خضوعه لعملية جراحية، متمنيا له الشفاء العاجل.