النائب الموسوي : " فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون .. "

أدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، قيام السلطة اللبنانية بتسليم أسير إسرائيلي من دون مقابل.

وقال الموسوي، في بيانٍ: «فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون بإعلان العدو الإسرائيلي تسلّم إسرائيلي من السلطات اللبنانية في خطوة ‏أحادية الجانب، لم يحصل خلالها لبنان على أي من ‏مواطنيه الأسرى لدى العدو، ما يطرح تساؤلات ‏وشكوكاً عميقة حول تفريط السلطة وعدم استفادتها من الفرصة المتاحة لإتمام عملية تبادل مع الطرف ‏الآخر».

واعتبر أنّ «ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن هو أمر مدان ومستهجن وصادم للناس، ويجب أن ‏يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنّه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من ‏جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهمية وطنياً في هذه الظروف الحساسة».