النائب الموسوي : " فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون .. "

أدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي، قيام السلطة اللبنانية بتسليم أسير إسرائيلي من دون مقابل.
وقال الموسوي، في بيانٍ: «فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون بإعلان العدو الإسرائيلي تسلّم إسرائيلي من السلطات اللبنانية في خطوة أحادية الجانب، لم يحصل خلالها لبنان على أي من مواطنيه الأسرى لدى العدو، ما يطرح تساؤلات وشكوكاً عميقة حول تفريط السلطة وعدم استفادتها من الفرصة المتاحة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر».
واعتبر أنّ «ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن هو أمر مدان ومستهجن وصادم للناس، ويجب أن يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنّه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهمية وطنياً في هذه الظروف الحساسة».