بين التصاريح المتضاربة حول تسليم السلاح.. الفصائل الفلسطينية تنفي!

21
AUGUST
2025
نفت الفصائل الفلسطينية في لبنان الأخبار عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، والتي تتداولها بعض الجهات الإعلامية، بشكل قاطع.

وقالت إنّ هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

واعتبرت أنّ ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيميّ داخليّ يخصّ حركة "فتح"، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وقالت: "نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان، إذ نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، فإننا نعيد التشديد على التزامنا الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان".

وشددت على أنّ سلاحها "لم ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه".

