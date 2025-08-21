living cost indicators
El comité político del partido: las posiciones de Bassil en el canal Al Arabiya... y presentación de las preguntas del bloque al Gobierno

El comité político del Movimiento Patriótico Libre ha mantenido su reunión periódica, presidida por el diputado Gebran Bassil, en la que se debatieron los acontecimientos políticos, en particular las reacciones a la decisión del Consejo de ministros de encargar al ejército la elaboración de un plan para el control de armas.
El presidente del Movimiento aparecerá en el canal Al Arabiya a las once de esta noche para definir la postura ante los acontecimientos, partiendo de las posiciones del Movimiento, que reafirman el derecho de Líbano a liberar su territorio y poner fin a la agresión en todas sus formas, y atribuyen al Estado la responsabilidad de defender el territorio y al pueblo y, por lo tanto, de confinar las armas en manos del Ejército libanés.
El comité presentó la pregunta formulada por la coalición del Líbano Fuerte al Gobierno sobre las razones por las que no se ha completado la creación de la provincia de Jounieh-Jbeil, y las preguntas que la coalición había presentado anteriormente al Gobierno y que, tras superar los plazos legales sin respuesta, se han convertido en interrogatorios, a saber:
1. Infracciones legales en las transferencias diplomáticas
2. Equivalencias de títulos
3. Preparación del Ministerio de Energía para hacer frente a la crisis de escasez de agua durante el verano y el otoño de 2025

