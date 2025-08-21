المرابطون: نحذر من المس بمقام رئاسة الحكومة الذي يمثلنا جميعاً كمواطنين لبنانيين

living cost indicators
21
AUGUST
2025
استقبل سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا بلقاء سماحته واكدنا أن دار الفتوى الكريمة والعزيزة والسيدة والحرة وعلى رأسها سماحة مفتي الجمهورية كانت وستبقى الملاذ الآمن لكل المواطنين بدون تفرقة ومن يقترب منها أو يأتي إليها يأتي إلى المواطنية اللبنانية الحقيقية والعروبة الضامنة الحقيقية أيضاً".

اضاف:"من هنا نؤكد أولا على الجميع في ظل هذه الغيمة السوداء الكبيرة فوق بلدنا وفي ساعة الحقيقة أن نتوقف عن بيع الأوهام ونعمل بالواقع الجدي وبالتالي علينا جميعا أن نحفظ مؤسسات الدولة وأن نلتزم بالدستور ونحمي جيشنا وندعمه الحامي والضامن لكل المواطنين على الأرض اللبنانية ومن الخطر الخارجي المتمثل بالعدو الإسرائيلي:.

وقال:" لا حروب داخلية في لبنان ولا فتن ومن يسعى لحرب أهلية في لبنان هو لا يخدم فقط سوى العدو الصهيوني.

وسنبقى مع هذه الدار مرابطين لبنانيين ونلتزم بعمقنا العربي ونؤكد أن مقام رئاسة الحكومة وكل المقامات الرئاسية ينبغي احترامها وتقديرها، ونحذر من الاستمرار في الحملة المشينة على دولة رئيس الحكومة الذي يمثلنا جميعاً".

