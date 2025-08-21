living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ بروفا فلسطينية لتسليم السلاح... والعين على مخيمات الجنوب!

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مهما كانت الإعتراضات أو الإستعراضات لمسلحين فلسطينيين أمام الكاميرات، إلا أن الهدف كان في مكان آخر. ذلك أن بشائر تسليم السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، هي إشارةٌ واضحة إلى الآتي من الأيام، وتحديداً في حصر السلاح في يد الدولة. ذلك أن سحب ورقة السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، سيعطي مسار تسليم سلاح حزب الله دفعاً إعلامياً، في حال سارت الأمور إلى نهاياتها ولم تكن فقط استعراضاً "تلفزيونياً".

 

هذا وبعد زيارة سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تسلّمت مخابرات الجيش الخميس دفعة من الأسلحة في مخيم برج البراجنة، شملتْ أسلحة متوسطة من نوع مدافع "الب 10" المباشرة والرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية. هذا وتتجه الأنظار إلى مخيمات الجنوب وخاصة عين الحلوة، لمتابعة كيفية تنفيذ الخطة، خاصة وأن هذا المخيم يبقى العقدة الأساس نظراً لوجود منظمات متشددة والكثافة السكانية الأكبر فيه.

هذا وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية أعلن بدء "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني". وقال دمشقية أن "عملية التسليم هذه ستشكل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

 

وعلى خط الزيارات العربية والدولية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال لقائه رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة، دعمه لمسار حصر السلاح في يد الدولة. وأشار زكي من قصر بعبدا إلى أن "لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"،  آملا أن "تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد".

 

وفي المواقف السياسية، رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن السلطة حولت حولت المشكلة مع العدو إلى أزمة لبنانية،  مشددة على "على وجوب التراجع عن ذاك القرار" والعودة عما وصفته ب"خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout