اسرائيل تزعم إغتيال عنصر في "قوة الرضوان" التابعة للحزب

A + A -

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" أن "الجيش الإسرائيلي اغتال عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله".

وأضاف ادرعي، "في وقت سابق اليوم، وبناءً على توجيه الفرقة 91، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على عنصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، كان ينشط في منطقة دير سريان بجنوب لبنان، وتمت تصفيته".

وتابع، "نشاطات هذا العنصر شكّلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وختم ادرعي: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".