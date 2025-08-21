باسيل استقبل وفد اللجنة الأسقفية للشأن الوطني: تأكيد التزام مبادرة تنقية الذاكرة

A + A -

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفداً من اللجنة الأسقفية المارونية للشأن الوطني، ضم المطارنة السادة بول مطر، ميشال عون، منير خيرالله، وأنطوان بو نجم بحضور المستشار السياسي لرئيس التيار أنطوان قسطنطين إمتد اللقاء لأكثر من ساعة جرى خلاله بحث معمق وصريح حول مبادرة تنقية الذاكرة التي تقوم بها اللجنة وهدفها الأسمى إنجاز المصالحات الحقيقية وليس الشكلية.

وقد أكد رئيس التيار إلتزامه بأهداف المبادرة على المستويين اللبناني والمسيحي داعياً السادة المطارنة الى وضع آلية تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف.