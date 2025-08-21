بيان لـ "كهرباء لبنان".. ماذا جاء فيه؟

A + A -

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

"عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة بتكرار حوادث إطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط النقل الهوائية/توتر عالٍ في العديد من المناطق اللبنانية، فقد كثرت في الآونة الأخيرة أعمال إطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل الرئيسية في مناطق عدة، وبخاصة في محافظتي الشمال وعكار في بلدات كوسبا وحلبا حيث يمرّ خط ديرنبوح – بعلبك 220 ك.ف.، وفي بلدات حيلان وعدوى حيث يمرّ خطا ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف. وديرنبوح – بارد 66 ك.ف.، وفي بلدات الجديدة والحسنية حيث يمرّ خط ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف.، وفي عاصون حيث يمرّ خط بارد – عاصون 66 ك.ف. وفي الضم والفرز – منطقة أبو سمرا/ طرابلس حيث يمرّ خط كوسبا – بحصاص 220 ك.ف.، ما تسبّب بسقوط خطوط حماية وتضرّر الكثير من النّواقل، الأمر الذي يعرّض سلامة الاستثمار والسلامة العامة للخطر الشديد ويؤدي الى أضرار جسيمة على شبكات النّقل وتحديدا خطوط النقل الرئيسية التي تزوّد محافظتي لبنان الشّمالي وعكار بالتيار الكهربائي، والخطوط هي الآتية:

• ديرنبوح - بعلبك 220 ك.ف

• ديرنبوح - القبيات – بيت ملات 66 ك.ف

• ديرنبوح - سمريان 220 ك.ف

• دير كوسبا – بحصاص 220 ك.ف".

أضاف البيان:"ان مؤسسة كهرباء لبنان، تعاود مناشدة المواطنين التوقف عن إطلاق الاعيرة النارية على خطوط التوتر العالي، التي باتت تتكرر في الآونة الاخيرة لما قد يرتبه ذلك من حرمان محافظتي عكار ولبنان الشمالي من التزود بالتيار الكهربائي بسبب تقطيع الخطوط، والتسبب بأخطار على السلامة العامة".

ختم:" كما تناشد المؤسسة كافة الجهات المعنية، التقصي عن الفاعلين وإيلاء الموضوع العناية القصوى لما يتسبّب به الفاعلون من أضرار جسيمة على منشآت المؤسسة وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي وما يمكن أن يؤدي من جرّاء أعمال التخريب هذه إلى انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي، وتكاليف مالية إضافية على كاهل مؤسسة كهرباء لبنان هي بغنى عنها".