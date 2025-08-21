living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كهرباء لبنــان: تعدي على خطوط التوتر العالي 66 و220 ك.ف. العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة بتكرار حوادث إطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط النقل الهوائية/توتر عالي في العديد من المناطق اللبنانية،

 

فقد كثرة في الآونة الأخيرة أعمال إطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل الرئيسية في عدّة مناطق، وخاصة في محافظتي الشمال وعكار في بلدات كوسبا وحلبا حيث يمرّ خط ديرنبوح – بعلبك 220 ك.ف.، وفي بلدات حيلان وعدوى حيث يمرّ خطي ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف. وديرنبوح – بارد 66 ك.ف.، وفي بلدات الجديدة والحسنية حيث يمرّ خط ديرنبوح – سماريان 220 ك.ف.، وفي عاصون حيث يمرّ خط بارد – عاصون 66 ك.ف. وفي الضم والفرز – منطقة أبو سمرا/ طرابلس حيث يمرّ خط كوسبا – بحصاص 220 ك.ف.، مما تسبّب بسقوط خطوط حماية وتضرّر الكثير من النّواقل، الأمر الذي يعرّض سلامة الاستثمار والسّلامة العامة للخطر الشديد ويؤدي الى أضرار جسيمة على شبكات النّقل وتحديدا خطوط النقل الرئيسية التي تزوّد كامل محافظتي لبنان الشّمالي وعكار بالتيار الكهربائي، وهذه الخطوط هي التالية:

 

• ديرنبوح - بعلبك 220 ك.ف

• ديرنبوح - القبيات – بيت ملات 66 ك.ف

• ديرنبوح - سمريان 220 ك.ف

• دير كوسبا – بحصاص 220 ك.ف

 

ان مؤسسة كهرباء لبنان، تعاود مناشدة المواطنين التوقف عن إطلاق الاعيرة النارية على خطوط التوتر العالي، والتي باتت تتكرر في الآونة الاخيرة لما قد يرتبه ذلك من حرمان محافظتي عكار ولبنان الشمالي من التزود بالتيار الكهربائي بسبب تقطيع الخطوط، والتسبب بأخطار على السلامة العامة.

 

كما تناشد المؤسسة كافة الجهات المعنية، التقصي عن الفاعلين وإيلاء هذا الموضوع العناية القصوى لما يتسبّب به الفاعلون من أضرار جسيمة على منشآت المؤسسة وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي وما يمكن أن يؤدي من جرّاء أعمال التخريب هذه من انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي، وتكاليف مالية إضافية على كاهل مؤسسة كهرباء لبنان هي بغنى عنها.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout