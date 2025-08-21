living cost indicators
12 B.I.S SARL
بالصورة- نفّذ عمليات سرقة "بالجملة".. هل مَن وقع ضحيّته؟!

21
AUGUST
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 09-04-2025، أقدم مجهول على الدخول من دون كسر وخلع الى إحدى الشركات في محلة وسط بيروت، وسرق من داخلها مسدّسًا وفرّ إلى جهة مجهولة.

بتاريخ 30-07-2025، أقدم مجهول على الدخول من دون كسر وخلع الى منزل مواطنة في محلة النهر وسرق من داخلها مبلغ /7،400/ دولار أميركي وهاتفًا خلويًّا، وفرّ الى جهة مجهولة.

بتاريخ 06-08-2025، في محلة وسط بيروت، أقدم مجهول على الدخول إلى احدى الشركات وسرق من مكتب المحاسبة خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي يُقارب الـ /40/ ألف دولار أميركي، وفرّ الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية منفذ العمليات المذكورة وتوقيفه. حيث تبين أن الشخص عينه، نفذ عمليات السرقة المذكورة.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو:

  • ب. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وشراء مسروق، واحتيال، وتزوير، وشيك دون رصيد.

 بتاريخ 13-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلة طبرجا نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع مرسيدس، تم ضبطها. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط مبلغ /2،000/ دولار أميركي، هاتف خلويّ (تبين أنه مسروق)، وطبّات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليات السرقة المذكورة بالإضافة الى عمليات سرقة عدّة، في محلتي البربير وفردان. وأضاف أن الهاتف المضبوط بحوزته هو مسروق من محلة النهر، والسيارة التي أوقف على متنها اشتراها من المبالغ المالية التي أقدم على سرقتها. وانه قام ببيع المسدس في مخيم شاتيلا مقابل مبلغ /1،000/ دولار أميركي، و/3/ غ من مادة الكوكايين، واعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.

 إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبناء على إشارة القضاء المختص تعمّم صورة الموقوف على المواطنين، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الاتصال بفرع معلومات بيروت على رقم الهاتف: 307728-01

