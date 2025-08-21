الأمن العام يوضح ملابسات مغادرة لبناني "مطلوب" عبر مطار بيروت

A + A -

أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً أوضح فيه أنّ إحدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن مغادرة لبناني الأراضي اللبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي رغم وجود بلاغ بحث وتحرٍ بحقه ما زال ساري المفعول.

وأكد البيان أنّ اللبناني المذكور غادر فعلاً عبر المطار، إلا أنّ البلاغ لم يكن موجوداً على شاشة الاستعلام، ما دفع المديرية إلى تكليف لجنة من الضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم ظهور البلاغ.

وأشار البيان إلى أنّ اللجنة باشرت عملها، وتم توقيف جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدودية على ذمة التحقيق، مع التوسع في الإجراءات بهدف جلاء الملابسات كاملة وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص.

وختمت المديرية مؤكدة حرصها على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف جميع التفاصيل واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة.